За добу бойовики стріляли один раз – штаб

Протягом доби 22 грудня бойовики підтримуваних Росією збройних угруповань один раз порушили режим припинення вогню, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.
«Ворог здійснив прицільний обстріл з гранатомету, великокаліберного кулемету по позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку», – йдеться в заяві.
Втрат серед військових Збройних сил України не зафіксовано.
Незаконне збройне угруповання «ДНР» вранці 22 грудня заявило про нібито «23 випадки порушення режиму припинення вогню» з боку українських військових.
Аналогічне збройне угруповання «ЛНР», своєю чергою, заявляє, що ЗСУ протягом доби нібито «випустили 70 боєприпасів» на територію Луганської області, окуповану угрупованням.
Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.
Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.
Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.
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