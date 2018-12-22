За добу бойовики стріляли один раз – штаб

Протягом доби 22 грудня бойовики підтримуваних Росією збройних угруповань один раз порушили режим припинення вогню, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

«Ворог здійснив прицільний обстріл з гранатомету, великокаліберного кулемету по позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку», – йдеться в заяві.

Втрат серед військових Збройних сил України не зафіксовано.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» вранці 22 грудня заявило про нібито «23 випадки порушення режиму припинення вогню» з боку українських військових.

Аналогічне збройне угруповання «ЛНР», своєю чергою, заявляє, що ЗСУ протягом доби нібито «випустили 70 боєприпасів» на територію Луганської області, окуповану угрупованням.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 22 грудня (карта)

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.