Пакистан заявив про збиття іранського безпілотника

Посадовці в Пакистані повідомили, що військово-повітряні сили країни збили іранський безпілотний апарат глибоко всередині пакистанського повітряного простору.

Пакистанські засоби інформації цитують двох окремих, але не названих посадовців, які підтвердили, що безпілотник збили на вихідних у районі Панджґур провінції Белуджистан на південному заході країни, частина якої межує з Іраном.

Іран останніми місяцями висловлював занепокоєння через бойовиків, що діють у прикордонних регіонах уздовж кордону з Пакистаном.

У травні армія Ірану попереджала, що Тегеран готовий здійснити удари по базах бойовиків усередині території Ірану, якщо Ісламабад не вживе заходів проти сунітських повстанців, які здійснюють свої акції по той бік кордону в шиїтському Ірані. Ця заява викликала різку реакцію в Пакистані.