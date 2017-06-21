СБУ завершила розслідування щодо замаху на Геращенка, справу направили до суду

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замаху на народного депутата Антона Геращенка, обвинувальний акт направили до суду.

Як повідомляє прес-служба відомства, обвинувальний акт складений щодо двох підозрюваних, вони перебувають під вартою.

За версією слідства, замах на депутата організував «один з активних членів угруповання «ЛНР» на виконання завдання головного управління Генштабу ЗС Росії».

«Він переховується від слідства у Російській Федерації і тимчасово окупованих територіях. Його оголошено у розшук. Кримінальна справа проти нього та інших представників російських спецслужб виділена в окреме провадження», – додають в СБУ.

У січні голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки запобігла замаху на життя народного депутата України, до якого, за його словами, причетні спецслужби Росії. За даними СБУ, зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата. Пізніше Антон Геращенко подякував Службі безпеки України за порятунок свого життя.