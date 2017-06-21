Польща призупинила закачування газу з Росії трубопроводом «Ямал»

Польський оператор Gaz-System S.A. повідомив 21 червня про тимчасове припинення закачування російського газу трубопроводом «Ямал-Європа» через низьку якість палива.

У заяві компанії мовиться, що припинення, яке розпочалося у середу вранці і триватиме до п’ятниці, не вплине на внутрішню газорозподільну систему Польщі.

Наразі Польща залежить від російського газу приблизно на 40%, третина газу є власного видобутку, ще близько 20% постачається з країн Центральної Азії.

Польща намагається домогтися енергетичної незалежності від Росії. Минулого року вона ввела у дію термінал скрапленого газу на узбережжі Балтійського моря.