Росія: суд переніс оголошення вердикту у справі про вбивство Бориса Нємцова

Московський окружний військовий суд переніс на 27 червня винесення вердикту у справі про вбивство російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Суддя заявив, що 22 червня присяжні не встигнуть винести вердикт упродовж робочого часу, тому його варто перенести.

У четвер колегія присяжних вийшла для винесення вердикту у справі про вбивство Нємцова. Держзвинувачення просило присяжних винести всім підсудним обвинувальний вердикт.

Наразі на лаві підсудних у справі вбивства Бориса Нємцова перебуває п’ять чоловіків: Заур Дадаєв, брати Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха.

Російського опозиціонера Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року на Великому Москворіцькому мості за кількасот метрів від стін Кремля.

Справа про вбивство досі не доведена до кінця. В ній судять п’ятьох підозрюваних мешканців Північного Кавказу, але родичі і прихильники вбитого політика вважають, що йдеться лише про виконавців, а замовників треба шукати на вищих владних щаблях.