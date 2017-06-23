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23 Червень 2017, Київ 15:10
Новини | Події

Ставлення росіян до України за останні місяці погіршилося – опитування

Ставлення росіян до України за останні місяці погіршилося. Про це свідчить травневе опитування соціологів «Левада-центру».

За даними соціологів, лише 26 відсотків росіян ставляться до України добре, у березні про позитивне ставлення заявляла третина опитаних.

Погано до України ставляться 59 відсотків росіян, що на три відсотки більше, ніж у березні.

На думку соціологів, на російських респондентів впливають повідомлення про блокування в Україні російських соціальних мереж, розмови про можливе запровадження віз, посилення санкцій. За даними опитування «Левада-центру», понад третина росіян (35 відсотків) виступила за візовий режим з Україною.

На початку червня російський «Левада-центр» повідомив, що число росіян, які називають Україну ворогом, досягло максимуму за весь час досліджень. Так вважають 50% опитаних цього року проти 37% у 2015 році, 48% – у 2016-у.

Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті на Донбасі, який триває від квітня 2014 року. Про те, що Росія направляє на схід України зброю і військових, заявляють Київ і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули близько 10 тисяч людей.

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