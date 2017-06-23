Майже 430 мільйонів гривень внесли як заставу в кримінальних провадженнях у 2016-у – #Точно

У 2016 році за узагальненими даними про рух коштів на депозитному рахунку у вигляді застави у кримінальних провадженнях при застосуванні запобіжного заходу було внесено 429 058 567 гривень 41 копійок. Така інформація міститься у офіційній відповіді Державної судової адміністрації України, наданій на запит про публічну інформацію, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваними, обвинуваченими покладених на них обов’язків, з умовою зарахування внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов’язків.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою.

У разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин або не повідомив про причини своєї неявки застава зараховується в дохід держави – до спеціального фонду.

У 2016 році у дохід держави через порушення вищезгаданих умов застави були зараховані понад 19 мільйонів гривень.