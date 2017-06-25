За два тижні дії безвізового режиму до ЄС не пустили 33 українців з понад 740 тисяч – МВС 

Від початку запровадження 11 червня безвізового режиму з Європейським союзом до країн ЄС не пустили 33 українців з понад 740 тисяч громадян, які перетинали кордон у цей час. Про це повідомив Департамент комунікацій Міністерства внутрішніх справ України.

У департаменті нагадали, що є певний перелік вимог та причин, на підставі яких людині можуть відмовити у перетині кордону, але більшість проблем та питань, як правило, вирішуються на місці.

Також повідомляється, що 29% українців, що перетнули кордон з 11 червня, або майже 157 тисяч людей, зробили це за біометричними паспортами.

З 11 червня набрало чинності рішення Європейського союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.