Міноборони Росії: у Криму військкомати викликали на службу понад 1,7 тисячі людей

Військкомати анексованого Криму понад 80% виконали план весняного призову до російської армії, станом на 23 червня понад 1,7 тисяч кримчан прибули для проходження військової служби, повідомляє прес-служба Південного військового округу Міністерства оборони Росії.

Раніше 21 червня в Міноборони Росії повідомили, що для проходження служби в Чорноморському флоті прибуло понад 1,7 тисячі новобранців, або приблизно 65% від загальної кількості призовників.

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) вважає, що Кремль порушує міжнародні норми, викликаючи жителів анексованого Криму на військову службу до Збройних сил Росії. Про це йдеться в опублікованій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, присвяченій ситуації з правами людини в країні.

Раніше повідомлялося, що під час весняної призовної кампанії 2017 року в анексованому Криму на військову службу в Росію планують направити близько двох десятків жителів півострова.

У січні 2017 року в підконтрольному Кремлю уряді Криму заявили, що в результаті військових призовів 2015-2016 років на службу до російської армії направили понад 4 тисячі кримчан.