На Донбасі поранений один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 25 червня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України.

«Противник продовжує порушувати перемир'я, час від часу застосовуючи міномети різних калібрів. Відносна стабілізація від учорашнього ранку спостерігається лише на Приморському напрямку. Натомість найбільш інтенсивні обстріли, зокрема й з артилерії, відбулися на Луганщин», – ідеться в ранковому зведенні.

Сепаратисти угруповань «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що ситуація на лінії контакту сторін «має тенденцію до стабілізації». За цими даними, «на окремих ділянках фронту тривають позиційні бої».

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.