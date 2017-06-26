На парламентських виборах в Албанії перемагають соціалісти – попередні дані

В Албанії на парламентських виборах перемагає владна Соціалістична партія, яку очолює прем’єр-міністр країни Еді Рама.

За даними підрахунку 40% голосів, соціалісти здобувають майже 52% голосів виборців, повідомляє Центральна виборча комісія.

Такі дані забезпечать Соціалістичній партії 76 місць у 140-місному парламенті, на 11 більше, ніж вони мали за підсумками попередніх виборах 2013 року.

На другому місці – опозиційна Демократична партія (29% голосів виборців).

Нинішній партнер Рами по коаліції, «Соціалістичний рух за інтеграцію» отримав майже 16% голосів виборців.

Офіційні результати виборів мають оголосити пізніше 26 червня.

Якщо ці проміжні результати збережуться, це дасть змогу 52-річному проєвропейському Рамі визначати політичний порядок денний без формування коаліції.

Албанія отримала статус кандидата в ЄС у 2014 році, однак євроінтеграційний рух сповільнився через відсутність реформ, в тому числі й щодо виборчого процесу. У травні США та ЄС сприяли укладенню угоди між політичними силами країни, яка реорганізувала правила виборів і дозволила опозиції посилити контроль за процесом.