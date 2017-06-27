Львівські студенти протестували проти корупції і на захист звільненого викладача

Студенти Львівського національного університету імені Франка вийшли на акцію протесту проти корупції в закладі та на захист звільненого раніше викладача.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції 27 червня взяли участь близько 40 людей, серед них – не лише студенти, а й ті, що вже закінчили навчання.

«Я закінчила Львівський університет кілька років тому, слідкую за ним, але особливих змін не помічаю. Корупція, на посади беруть радше тих, хто давно прижився на факультеті, аніж молодих та прогресивних. Це проблема не лише цього університету, це проблема української освіти», – заявляє учасниця акції Анна.

Організатори зачитали звернення студентів до ректора університету.

Своє невдоволення учасники акції вирішили висловити і під час зібрання педагогічного колективу, яке відбувалося одночасно з пікетом. Між викладачами і студентами виникали словесні перепалки: одні обурювалися написами на плакатах, а інші – якістю освіти.

Декан філологічного факультету Святослав Пилипчук заявив, що 27 червня буде створена робоча група зі студентів і викладачів, яка до 30 червня зможе «дати відповіді на всі питання студентського звернення».

20 червня стало відомо, що вчена рада філологічного факультету таємним голосуванням звільнила Богдана Пастуха, який є членом ініціативної групи із протидії корупції та плагіату в університеті.