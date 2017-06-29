Звіт Пентагона: Кремль вважає, що США прагнуть зміни режиму в Росії

Агентство з питань військової розвідки міністерства оборони США оприлюднило 28 червня звіт, у якому стверджує: російський лідер Володимир Путін та його оточення вважають, що Сполучені Штати прагнуть зміни режиму в Росії.

Як ідеться в доповіді, Москва має «глибоку і постійну недовіру до зусиль США, спрямованих на просування демократії у всьому світі, яку вона сприймає як американську кампанію з поширення єдиного набору глобальних цінностей».

«Москва переймається, що спроби США диктувати набір прийнятних міжнародних норм загрожують основам влади Кремля, санкціонуючи іноземне втручання у внутрішні справи Росії», – вказують автори звіту і додають, що ці переконання російської влади «ще більше посилюються подіями в Україні».

Експерти оборонного відомства США відзначають, що уряд президента Володимира Путіна звинувачує Сполучені Штати у тому, що він підтримав в Україні народне повстання, наслідком якого стало усунення від влади у 2014 році президента Віктора Януковича.