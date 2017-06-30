ООН не реагує на порушення санкцій з боку Ірану – посол США

Посол США в ООН Ніккі Гейлі звинуватила Раду безпеки у відсутності реакції на «неодноразове і свідоме порушення» Іраном міжнародних санкцій.

«Рада безпеки не вжила мінімальних кроків для реагування на ці порушення. Ми маємо показати Ірану, що не терпітимемо його показове нехтування резолюціями ООН», – заявила посол Гейлі 29 червня.

Більшість санкцій ООН були скасовані 18 місяців після укладення Іраном і світовими державами угоди про обмеження ядерної програми Тегерана. Проте Іран досі підпадає під ембарго на постачання зброї та інші обмеження, які технічно не є частиною ядерної угоди.