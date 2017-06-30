Бундестаг схвалив одностатеві шлюби в Німеччині, Меркель голосувала проти

Нижня палата парламенту Німеччини, Бундестаг, 30 червня більшістю голосів схвалила законопроект про одностатеві шлюби. Канцлер Німеччини Анґела Меркель була серед тих депутатів, які голосували проти цього документа.

Підтримали законопроект більшість депутатів владного блоку партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), який раніше виступав проти повного і рівноправного визнання одностатевих шлюбів.

Ситуація змінилася після того, як Меркель 26 червня оголосила, що депутатам її фракції слід голосувати «за покликом совісті», а не керуючись загальнопартійної позицією.

Законопроект про одностатеві шлюби належить тепер схвалити верхній палаті парламенту Німеччини, Бундесрату.

У Німеччині з 2001 року дозволено укладати одностатеві союзи. Однак права учасників таких союзів («партнерств») частково обмежені порівняно зі шлюбами між чоловіком і жінкою. Серед іншого, одностатеві партнери не могли всиновлювати дітей. Всього з 2001 року було укладено близько 34 тисяч одностатевих союзів.