Канаду вітають зі 150-річчям

Президент України Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман та інші чиновники приєднались до інтернет-акції до 150-річчя Канади.

«У той час як ми поділяємо глибокі історичні коріння та родинні зв'язки, я радий, що особливе партнерство між нашими країнами та щирість дружби між нашими народами також підкріплені рішучою відданістю свободі та демократії, а також непереборним прагненням жити у Вільному світі», - йдеться у привітанні Порошенка на сайті президента.

Глава уряду Володимир Гройсман також нагадав про те, що нещодавно завершився процес ратифікації Угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою, яка набере чинності за місяць. Також до вітань долучилось Міністерство закордонних справ на чолі із Павлом Клімкіним.

Твіти і пости із вітаннями поширюються із хештегами #CanadaDay і #Canada150 Окрім того, посольство України у Канаді збирало на своїй сторінці в Facebook відповіді українців на запитання "Що для мене Канада?". У акції взяли участь більше сотні акаунтів.

1 липня відзначається 150 років з часу утворення Канади, формально проголошеного «Актом британської Північної Америки», що символізував формальне об'єднання британських колоній Нова Шотландія, Нью-Брансвік і провінції Канада у єдину федеративну державу із назвою Канада.