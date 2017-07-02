Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
02 Липень 2017, Київ 11:31
Новини | Міжнародні

Щонайменше 13 людей загинули в ДТП в російському регіоні Татарстан

Одна з автокатастроф у Росії з участю автобуса, архівне фото

Щонайменше 13 людей, ще 15 травмовані загинули в російському регіоні Татарстан у ДТП з участю пасажирського автобуса, що слідував за маршрутом Самара – Іжевськ, і вантажного автомобіля КамАЗ. Трагедія сталася близько 4:00 за московським часом (збігається з київським) неподалік від міста Заїнськ.

Вантажівка зіткнулася з автобусом. В результаті зіткнення автобус перекинувся і загорівся. Загиблі і постраждалі є пасажирами та екіпажем автобуса, всього в ньому разом із водієм перебували 28 людей. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG