Щонайменше 13 людей загинули в ДТП в російському регіоні Татарстан

Щонайменше 13 людей, ще 15 травмовані загинули в російському регіоні Татарстан у ДТП з участю пасажирського автобуса, що слідував за маршрутом Самара – Іжевськ, і вантажного автомобіля КамАЗ. Трагедія сталася близько 4:00 за московським часом (збігається з київським) неподалік від міста Заїнськ.

Вантажівка зіткнулася з автобусом. В результаті зіткнення автобус перекинувся і загорівся. Загиблі і постраждалі є пасажирами та екіпажем автобуса, всього в ньому разом із водієм перебували 28 людей. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом ДТП порушена кримінальна справа.