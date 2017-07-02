Іран заявляє, що підпише з Францією багатомільярдну газову угоду

Французька енергетична компанія Total підпише багатомільярдну угоду з розробки іранського морського газового родовища 3 липня.

«Міжнародна угода з розробки 11-ї фази «Південний Парс» буде підписана в понеділок в присутності міністра нафти та керівників Total, китайської компанії CNPC та іранської компанії Petropars», – сказав представник іранськогоміністерства нафти.

Попередню угоду з Іраном підписали у листопаді минулого року, придбавши 50,1% в проекті в розмірі 4,8 мільярда доларів (4,2 мільярда євро). Китайська національна нафтова корпорація (CNPC) буде володіти 30%, а Petropars – 19,9%.

Родовище було відкрите в 1990-х роках, коли Total був одним із найбільших інвесторів в Ірані, поки міжнародні санкції не були запроваджені через підозри про те, що Тегеран намагається розробити ядерну зброю.

Франція фактично залишила Іран в 2012 році, коли долучилася до партнерів з Євросоюзу у запровадженні санкцій, включаючи ембарго на нафту.

Спочатку цю угоду мали підписати на початку цього року, але Total заявив у лютому, що чекатиме, чи адміністрація США Дональда Трампа повторно застосує санкції проти Ірану.

Трамп під час своєї кампанії погрожував скасувати знакову угоду між Іраном і шістьма світовими державами, що набрала чинності в січні минулого року, і пом’якшувала санкції в обмін на стримування ядерної програми Тегерана.

Нова Адміністрація США зайняла жорстку позицію щодо Ірану і запровадила нові санкції, пов’язані з програмою балістичних ракет і військовими операціями в регіоні. Але Білий дім виконує ядерну угоду, і продовжуючи режим скасування відповідних санкцій кожні кілька місяців, як того вимагає ця угода.