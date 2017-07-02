ДСНС попереджає про грози і шквали в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози і шквали в Україні.

Як повідомляє прес-служба відомства, 3 липня у південних, вночі і в східних, вдень і в західних областях місцями гроза, а в окремих населених пунктах очікується град і шквали 15-20 метрів за секунду.

За даними ДСНС, 1 липня внаслідок негоди – дощ, гроза, пориви вітру – постраждали 17 людей, з них 1 дитина. Крім того, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у шести областях, найбільше в Сумській області – 341.