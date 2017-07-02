ДСНС: через негоду без електрики залишаються 379 населених пунктів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що через негоду без електрики залишаються 379 населених пунктів у шести областях України.

Як повідомляє прес-служба відомства, найбільше від негоди постраждала Сумщина, там немає електрики у 167 населених пунктах.

За даними ДСНС, станом на 20:00 аварійні бригади обленерго відновили електропостачання у 366 населених пунктах.

1 липня через негоду – дощ, гроза, пориви вітру – постраждали 17 людей, з них 1 дитина. Крім того, через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 745 населених пунктів у шести областях, найбільше в Сумській області – 341.