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03 Липень 2017, Київ 08:35
Новини | Події

На Донбасі поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 2 липня загиблих українських військових немає, поранень зазнали двоє бійців Збройних сил України, повідомив штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів позицій ЗСУ.

Заборонену мінськими домовленостями зброю сепаратисти застосували на всіх напрямках, вказують у штабі АТО.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» звинувачують українських військових у зриві так званого «хлібного перемир’я», зокрема, обстрілах околиць Донецька.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

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