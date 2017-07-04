Путін зустрінеться з Трампом 7 липня – Кремль

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 7 липня Гамбурзі в кулуарах саміту «Групи 20», повідомив 4 липня помічник Путіна Юрій Ушаков.

Досі Кремль не виключав, але й офіційно не підтверджував можливість бесіди двох лідерів в Гамбурзі.

3 липня телекомпанія CNN повідомила, що Трамп на переговорах з Путіним має намір зосередитися на обговоренні розбіжностей щодо врегулювання ситуації в Сирії і на сході України.

Раніше Білий дім підтверджував інформацію про плановану зустріч між Трампом і Путіним у кулуарах саміту G20 7-8 липня, але точної дати не називав. Не було офіційної інформації і про порядок денний зустрічі.

Плановані переговори між президентами США і Росії будуть першою двосторонньою зустріччю, відколи Дональд Трамп обійняв посаду.

Відносини США й Росії останнім часом значно загострені через цілу низку розбіжностей, серед яких дії Росії в Україні і Сирії чи її втручання у президентські вибори у США 2016 року, про яке одноголосно заявили всі спецслужби США у спільній заяві (Москва заперечує це).