МОН оголосило конкурс проектів наукових робіт молодих вчених

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс проектів наукових робіт молодих вчених.

Як повідомляє прес-служба відомства, конкурс фінансуватиметься за кошти загального фонду держбюджету, на нього уже цього року передбачено 10 мільйонів гривень.

До конкурсу приймаються проекти за такими тематиками – освоєння альтернативних джерел енергії, зелений транспорт, технологічне оновлення агропромислового комплексу, соціально-психологічна реабілітація військових.

У конкурсі можуть взяти участь науковці, що працюють або навчаються у вишах і наукових установах, підпорядкованих МОН, вік учасників – до 35 років.

Відбір робіт проходитиме у три етапи. Перший – до 30 серпня, потім відібрані проекти будуть подані до МОН на експертизу, якамає завершитися до 18 вересня. Остаточне рішення про фінансування проектів ухвалюватиме конкурсна комісія на чолі з міністром освіти і науки Лілією Гриневич. Наприкінці вересня визначать переможців.