На Донбасі постраждали двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 5 липня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових, двічі застосувавши міномети.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також відзначають зниження інтенсивності бойових дій і звинувачують українську сторону в порушеннях так званого «хлібного перемир’я».

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.