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06 Липень 2017, Київ 22:15
Новини | Події

Один військовий поранений через обстріли на Донбасі 6 липня – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 6 липня 2017 року

У зоні бойових дій на сході України 6 липня внаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків був поранений один український військовий, повідомляє прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі. Дані наведені станом на 18:00 четверга.

Про те, в якому стані перебуває поранений, інформації немає.

У штабі додали, що бойовики 6 липня продовжували обстрілювати позиції Збройних сил України на Донбасі на всіх напрямках, попри оголошене раніше «хлібне перемир’я».

Підтримувані Росією бойовики, зі свого боку, заявляють про обстріли своїх позицій з боку українських військових.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

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