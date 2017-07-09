Штаб: 2 військових поранені на Донбасі минулої доби

Двоє військових були поранені внаслідок бойових дій упродовж минулої доби в зоні конфлікту на сході України, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За повідомленням, їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.

У штабі заявили, що кількість збройних провокацій проти українських військових з боку підтримуваних Росією бойовиків минулої доби збільшилась. «Зважаючи на незначні ознаки ускладнення обстановки на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою українськими захисниками. Всього бойовики 27 разів відкривали вчора вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Зокрема, зафіксовано шість обстрілів із застосуванням противником мінометів», – йдеться в повідомленні.

Підтримувані Росією бойовики, зі свого боку, заявляють про обстріли своїх позицій з боку українських військових. Зокрема, в угрупованні «ДНР» заявили, що обстріляну були їхні позиції в 15 містах. Про поранених не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» заявили про обстріли їхніх позицій у п’яти населених пунктах, про постраждалих також інформації немає.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.