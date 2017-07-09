На півдні Сирії почало діяти перемир’я

Припинення вогню на півдні Сирії, про яке напередодні повідомляли президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін, почало діяти.

Спостерігачі за правами людини в Сирії, які базуються в Лондоні, 9 липня повідомили, що режим припинення вогню загалом дотримується, за винятком поодиноких обстрілів в районі Дераа.

Уряд Сирії не коментував ситуацію. Водночас неназване урядове джерело заявило агенції Reuters, що мовчання Дамаска є «ознакою задоволення» розвитком подій.

У повідомленні в Twitter президент США привітав припинення вогню і заявив, що воно «врятує життя».

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав припинення вогню, але заявив, що воно «не повинне сприяти становленню військової присутності Ірану і його представників у Сирії в цілому і в південній частині Сирії зокрема».

Під час 6-річного конфлікту в Сирії режим припинення вогню оголошували кілька разів, але жоден із них не тривав довго.