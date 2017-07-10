Австрія заборонила турецькому міністру відвідати захід турецької громади у Відні

Австрія відмовила у в’їзді міністрові економіки Туреччини Ніхату Зейбекчі. У Відні урядовець планував відвідати захід з нагоди подій, які влада Туреччини вважає невдалою спробою державного перевороту.

Представник австрійського уряду заявив 10 липня, що запланований захід «становить загрозу для громадського порядку та безпеки Австрії».

Минулого тижня Нідерланди заявили, що не вітають прибуття віце-прем’єр-міністра Туреччини Туґрула Туркеша до цієї країни на схожу подію.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також нарікав, що йому не дозволили публічний виступ під час перебування в Німеччині на саміті «Групи двадцяти» 7–8 липня.

Австрія та інші країни Євросоюзу криткують дії турецького уряду після подій липня 2016 року. Щонайменше 40 тисяч людей у Туреччині були ув’язнені, понад 100 тисяч звільнені з роботи як симпатики клірика-вигнанця Фетхуллаха Ґюлена, якого турецька влада вважає натхненником невдалої спроби перевороту.