Поблизу Станиці Луганській загинув український воїн – штаб

У зоні бойових дій 10 липня загинув один український воїн, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Це сталося близько 19:00 у районі Станиці Луганської внаслідок підриву, ідеться в ранковому зведенні.

Всього підтримувані Росією бойовики здійснили 22 обстріли позицій Збройних сил України, повідомляє штаб. Понад половина цих обстрілів зафіксована на Приморському напрямку, додають українські військові.

Сепаратисти на Донбасі твердять, що бойова активність на лінії контакту сторін знизилася.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.