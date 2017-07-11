На Львівщині через негоду знеструмлені 19 населених пунктів – ДСНС

19 населених пунктів Львівської області внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) були знеструмлені з 10 на 11 липня. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго», – інформують рятувальники.

Внаслідок негоди в кількох областях України наприкінці червня та на початку липня були знеструмлені сотні сіл і містечок, фіксувалися також людські жертви через падіння дерев, влучання блискавки тощо.