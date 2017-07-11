МЗС вітає ухвалення ПА ОБСЄ важливих резолюцій щодо Донбасу і Криму

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Парламентською Асамблеєю (ПА) ОБСЄ важливих резолюцій щодо Донбасу і Криму.

«Важливо, що у резолюції «Щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України» вкотре засуджується тимчасова окупація Росією Криму, продовження агресії Росії проти України на Донбасі …МЗС України також вітає ухвалення резолюції, в якій вкотре засуджується факт російської збройної агресії проти України, міститься заклик припинити військові дії в Україні, засуджуються факти тиску…», – йдеться у заяві відомства.

Крім того, у МЗС зауважують, що спроби парламентської делегації Росії протидіяти винесенню на розгляд цих резолюцій не знайшли підтримки членів ПА ОБСЄ, що «свідченням ізольованості російської сторони у її намаганнях виправдати агресію проти України».

«Активні спроби парламентської делегації РФ протидіяти винесенню на розгляд парламентаріїв країн-членів ПА ОБСЄ проектів українських резолюцій стали черговим свідченням кричущого ігнорування Росією основоположних принципів ОБСЄ згідно з Гельсінкським Заключним актом 1975 року і свідомого нехтування нормами міжнародного права, небажання дотримуватися взятих на себе зобов’язань в рамках міжнародних документів», – зазначають у дипломатичному відомстві України,

У ході сесії, яка тривала з 5 по 9 липня в Мінську, ПА ОБСЄ ухвалила три резолюції на підтримку України. Зокрема Парламентська асамблея ОБСЄ 7 липня ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, попри протести з боку російських представників. У цьому документі висловлена різка критика дій Росії, заклики до неї зупинити окупацію українських територій, звільнити українських політв’язнів і заручників. Під час обговорення проекту майже всі представники Росії виступили проти ухвалення резолюції, назвавши її антиросійською. Але більшість членів ПА ОБСЄ виступила на підтримку української пропозиції.