Допит Константинова у «справі Чийгоза» перенесли на наступний тиждень – Полозов

Запланований на 12 липня допит підконтрольного Москві спікера кримського парламенту Володимира Константинова у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза перенесли на наступний тиждень.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму вирішив перенести засідання через те, що захисники Чийгоза не зможуть в середу, 12 липня, бути присутніми на суді, повідомив під час перерви у засіданні 11 липня один з адвокатів Чийгоза Микола Полозов.

«Я змушений бути в Москві, у нас буде засідання дисциплінарної комісії в адвокатській палаті, де я маю брати участь. Другий адвокат у справі Олександр Лісовий також не зможе в цей день бути присутнім. Тому наступне засідання у нас відбудеться тільки в четвер, 13 липня. Що стосується допиту Константинова, який був призначений на завтра, він буде перенесений на наступний тиждень», – сказав Полозов.

Він також заявив, що проблем з допитом Константинова у «справі Чийгоза» виникнути не повинно.

«Оскільки суд уже виніс рішення про те, що Константинов має бути допитаний, то я думаю, що не буде якихось істотних проблем з його явкою. У поточному режимі на наступному тижні, швидше за все, ми його і допитаємо», – зазначив Полозов.

На засіданні 11 липня в суді у «справі Чийгоза» допитують депутата підконтрольного Кремлю кримського парламенту Лентуна Безазієва, на виклику якого наполягала сторона захисту.

Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, зокрема з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза й окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.