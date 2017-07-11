«Схеми» відкидають звинувачення депутата Недави у замовному характері розслідування про нього

Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) відкидає звинувачення народного депутата з фракції БПП, заступника голови комітету з питань екологічної політики Верховної Ради Олега Недави у перекручуванні фактів, викладених у журналістському розслідуванні «Токсичне лобі». Як депутат Недава відстоює інтереси фірми свого помічника». Також редакція відкидає звинувачення депутата у замовному характері матеріалу.

Редакція наполягає, що у своєму матеріалі журналісти виклали інформацію об’єктивно. А саме – документально підтвердили, що помічник народного депутата Недави Володимир Ширяєв є співзасновником фірми ТОВ «СП Еконіка», яка нині продовжує працювати з токсичними відходами, попри анульовану ліцензію, й інтереси якої публічно лобіює депутат Недава.

Реагуючи на розслідування, Олег Недава на своїй сторінці у Facebook заявив, що розслідування нібито «ґрунтуються на тому, що в мене був помічник, а він є засновником фірми, яку хоче добити Мінприроди». За його словами, зусиллями Мінприроди паралізований увесь сектор утилізації небезпечних відходів. «Пан Семерак та його оточення видають ліцензії в ручному режимі», – додав він.

Редакція підкреслює, що заява Олега Недави не спростовує основного факту, який встановили журналісти в розслідуванні: ТОВ «СП Еконіка» його тодішнього помічника Володимира Ширяєва продовжує збирати і зберігати токсичні відходи на складі у селищі Коцюбинське під Києвом при тому, що ліцензія дозволяла фірмі використовувати лише склад і виробничі потужності у Горлівці, нині окупованій підтримуваними Росією бойовиками. Коли Мінприроди виявило, що «СП Еконіка» працює на неоформленому складі під Києвом і не дбає про екологічну безпеку, ліцензію на роботу з небезпечними відходами у жовтні 2016 року анулювали.

Попри це, компанія «Еконіка» і далі функціонує. У травні й червні журналісти побували на промисловому майданчику підприємства у селищі Коцюбинське Київської області й переконалися в цьому. До того ж у рекламних оголошеннях компанія відкрито пропонує клієнтам утилізувати хімічні реактиви, отрутохімікати, акумулятори і залишки кислот.

Працівники промзони підтвердили, що компанія «Еконіка» приймає відходи. На самому складі «Схеми» побачили вживані ємності від отрутохімікатів, баки з небезпечними рідинами, бочки від нафтопродуктів, акумулятори і велику кількість люмінесцентних ламп.

Знімальна група приїжджала на склад «Еконіки» кілька разів і небезпечних матеріалів там ставало дедалі більше.

Більше того, одразу після звернення журналістів Радіо Свобода до Олега Недави з проханням прокоментувати ці факти він звільнив співзасновника «СП Еконіка» Володимира Ширяєва з посади свого помічника. Пізніше він повідомив, що звільнив його з саме через те, що інформація про бізнес Ширяєва підтвердилася.

Олег Недава був єдиним із народних депутатів, хто особисто відвідував засідання Апеляційної ради, де розглядалася, зокрема, і скарга «Еконіки». Сам він заявив, що захищає інтереси реально діючих підприємств, які звернулися до нього як до заступника голови профільного комітету Верховної Ради.

У Мінекології наполягають, що позбавили фірму ліцензії в жовтні 2016 року через суттєві порушення, та зауважують, що жодних рішень про поновлення ліцензії міністерство не ухвалювало, крім того, досі триває суд, тож нині ліцензія «Еконіки» вважається нечинною.