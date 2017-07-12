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12 Липень 2017, Київ 12:04
Новини | Події

Військовий загинув через обстріл на Донеччині – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 11 липня 2017 року

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загибель військовослужбовця Збройних сил України внаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків. За повідомленням, це сталося 12 липня вранці у районі Зайцевого Донецької області.

«Сьогодні зранку, внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУ «Донецьк») було тяжко поранено військовослужбовця Збройних сил України. Від чисельних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні Бахмута», – йдеться в повідомленні штабу у Facebook.

Обстріли у зоні збройного конфлікту на сході України не припиняються, попри оголошене перемир’я. Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

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