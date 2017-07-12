Військовий загинув через обстріл на Донеччині – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загибель військовослужбовця Збройних сил України внаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків. За повідомленням, це сталося 12 липня вранці у районі Зайцевого Донецької області.

«Сьогодні зранку, внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУ «Донецьк») було тяжко поранено військовослужбовця Збройних сил України. Від чисельних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні Бахмута», – йдеться в повідомленні штабу у Facebook.

Обстріли у зоні збройного конфлікту на сході України не припиняються, попри оголошене перемир’я. Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.