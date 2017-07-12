Штаб: на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні вранці біля селища Зайцеве внаслідок обстрілу з БМП зазнав тяжких поранень військовий, згодом він помер у лікарні.

Про поранення й відтак смерть цього військового у прес-центрі штабу вже повідомляли раніше в середу.

За даними штабу, на донецькому напрямку підтримувані Росією бойовики здійснили 12 пострілів з танка поблизу Луганського, також з гранатометів, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських військових на шахті «Бутівка» і у Верхньоторецькому.

На Луганщині сепаратисти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського, додають у штабі.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що сьогодні вдень українські військові з артилерії здійснили обстріли по околицях Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» стверджують про п'ять порушень з боку ЗСУ минулої доби.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.