ДСНС: біля Києва сталася масштабна пожежа на складі деревини

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у селі Мила Києво-Святошинського району сталася пожежа деревини на площі 1000 квадратних метрів.

Як повідомляє прес-служба відомства, близько 5:00 пожежу локалізували, загиблих і травмованих немає.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі знищено 50 кубічних метрів деревини та піддонів на площі 1000 квадратних метрів, три побутові вагончика, будинок охорони і легковий автомобіль.

Водночас у відомстві зазначають, що від знищення вогнем врятували 100 кубічних метрів деревини, розташовані поруч житловий будинок і готельно-ресторанний комплекс.