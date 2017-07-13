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13 Липень 2017, Київ 10:39
Новини | Події

ДСНС: біля Києва сталася масштабна пожежа на складі деревини

Ілюстративне фото

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у селі Мила Києво-Святошинського району сталася пожежа деревини на площі 1000 квадратних метрів.

Як повідомляє прес-служба відомства, близько 5:00 пожежу локалізували, загиблих і травмованих немає.

За даними ДСНС, внаслідок пожежі знищено 50 кубічних метрів деревини та піддонів на площі 1000 квадратних метрів, три побутові вагончика, будинок охорони і легковий автомобіль.

Водночас у відомстві зазначають, що від знищення вогнем врятували 100 кубічних метрів деревини, розташовані поруч житловий будинок і готельно-ресторанний комплекс.

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