Парубій оголосив перерву для проведення консультацій з представниками фракцій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у засіданні парламенту до 12:40.

Він запросив представників фракцій для обговорення «нинішньої ситуації».

Перед цим група депутатів Верховної Ради почала блокувати трибуну у сесійній залі, вони вимагають скасувати депутатську недоторканність.

Водночас інші депутати продовжували розглядати поправки до законопроекту про Конституційний суд, який планують розглянути у другому читанні.

Також біля будівлі Верховної Ради мітингують з вимогою скасування депутатської недоторканності.

Сьогодні Рада о 17:00 розгляне подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.