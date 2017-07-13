Луценко і Холодницький прибули до Верховної Ради

Генеральний прокурор Юрій Луценко і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибули до Верховної Ради.

Сьогодні на 17:00 запланований розгляд подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

12 липня комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав достатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання згоди про притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна. Водночас комітет вважає недостатньо обґрунтованим, але законним подання щодо затримання і арешту Добкіна.

У ході засідання сам депутат заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього. При цьому він заявив, що у Верховній Раді голосуватиме за зняття з себе депутатської недоторканності.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, із власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін із 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а з 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.