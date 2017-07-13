Правозахисники заявляють про жорстокість іракських солдатів у Мосулі

Правозахисники повідомляють про появу відеозаписів жорстокого поводження іракських військових з родинами бойовиків у Мосулі.

У заяві міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch наведені посилання на опубліковані у Facebook ролики, де люди в іракській військовій і поліцейській формі вбивають одного із затриманих і жорстоко б’ють інших.

Представник МВС Іраку повідомив, що відеозапис вбивства справжній, і що винні мають понести покарання.

11 липня про порушення гуманітарного права в Мосулі заявила організація Amnesty International.

10 липня прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про перемогу у Мосулі над джихадистами і звільнення міста від бойовиків угруповання «Ісламська держава», яке 3 роки утримувало місто, оголосивши його столицею «халіфату» в Іраку.