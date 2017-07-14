Бойовики на Донбасі 29 разів порушили перемир’я, поранені двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 липня осколкових поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 29 обстрілів позицій Збройних сил України.

«Ввечері і вночі незаконні збройні формування посилили обстріли позицій на Донецькому та Маріупольському напрямках», – ідеться в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що «ситуація на лінії фронту на Донбасі залишається стабільно напруженою без особливих загострень».

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.