Обмеження видачі віз до США громадянам шести країн є надмірними – суд

В американському штаті Гаваї окружний суддя Деррік Вотсон 13 липня визначив як «надмірно обмежувальне» рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо видачі віз громадянам шести переважно мусульманських країн.

Згідно з рішенням судді в столиці Гаваїв Гонолулу, до Сполучених Штатів слід допустити людей, які мають дідів або бабусь, дядьків, тіток та інших американських родичів. Раніше адміністрація Трампа витлумачила постанову Верховного суду США щодо антиімміграційних указів таким чином, що впродовж 90 днів біженці та громадяни Ірану, Сирії, Сомалі, Лівії, Ємену та Судану можуть потрапити на територію Сполучених Штатів лише за наявності найближчих родичів – батьків, дітей, подружжя, братів чи сестер.

Розтлумачити рішення Верховного суду попросила суддю Вотсона влада штату Гаваї.

Раніше в липні суд американського штату Гаваї залишив чинними затверджені адміністрацією президента США Дональда Трампа правила, які передбачають тимчасову заборону в’їзду громадянам шести переважно мусульманських країн. Суддя окружного суду США Дерек Вотсон заперечив наявність надзвичайних обставин, які унеможливлюють реалізацію рішень Трампа.