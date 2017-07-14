У Львові завершили прибирання усіх сміттєвих майданчиків – ОДА

У Львові завершили прибирання усіх сміттєвих майданчиків, від сьогодні сміття вивозитимуть у звичайному режимі.

Як повідомила прес-служба Львівської ОДА, всього прибрали 677 перенакопичених сміттєвих майданчиків.

«Наступним кроком є налагодження роздільного збору твердих побутових відходів у місті Львові», – зазначили у відомстві.

Напередодні Кабінет міністрів затвердив план заходів для вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планували вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області. Станом на 12 липня, за даними Львівської ОДА, перенакопичення сміття на контейнерних майданчиках все ще є.

Міський голова Львова Андрій Садовий також погодився на пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати обладміністрації повноваження на вивезення твердих побутових відходів із міста.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 людини, а одного рятувальника досі не знайшли. Цей полігон закрили, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи.