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15 Липень 2017, Київ 12:14
Новини | Події

Поліція: на Донеччині у Покровському у приватний будинок кинули гранату, загинула людина

На Донеччині у селі Покровське невідомий кинув гранату у приватний будинок, загинула людина. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Донецькій області.

«Зловмисник кинув гранату на територію приватного домоволодіння у селі Покровське. В результаті вибуху постраждала жінка, яка від отриманих травм померла у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини події і вживають заходів щодо затримання особи, яка кинула гранату.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують у Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики. Село Покровське перебуває під контролем української влади.

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