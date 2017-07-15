Поліція: на Донеччині у Покровському у приватний будинок кинули гранату, загинула людина

На Донеччині у селі Покровське невідомий кинув гранату у приватний будинок, загинула людина. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Донецькій області.

«Зловмисник кинув гранату на територію приватного домоволодіння у селі Покровське. В результаті вибуху постраждала жінка, яка від отриманих травм померла у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановлюють обставини події і вживають заходів щодо затримання особи, яка кинула гранату.

Від квітня 2014 року на частині Донбасу триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують у Росію у підтримці бойовиків, проте Москва ці звинувачення відкидає. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики. Село Покровське перебуває під контролем української влади.