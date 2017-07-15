Рауль Кастро: спроби задушити кубинську революцію провальні

Президент Куби Рауль Кастро розкритикував Дональда Трампа, який зайняв жорсткішу позицію щодо Гавани, ніж попередня адміністрація США.

У поширеній 14 липня заяві щодо посилення Вашингтоном умов для поїздок туристів і бізнесменів на Кубу Кастро заявив, що будь-які спроби «задушити» кубинську революцію «приречені на провал».

Кубинський лідер підтвердив намір свого уряду працювати у напрямку «нормалізації відносин» між Гаваною і Вашингтоном.

Дональд Трамп, виступаючи у Флориді минулого місяця, пообіцяв, що США не знімуть санкції з Куби до звільнення всіх політичних в’язнів і проведення вільних виборів.

У червні США запровадили нові правила щодо туристичних обмінів.

Очікують, що скоротиться кількість авіапасажирів між двома країнами. Але круїзні маршрути для американських туристів, що вирушають на Кубу, наразі залишаються без змін.