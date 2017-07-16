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16 Липень 2017, Київ 15:18
Новини | Події

«Динамо» буде покаране за поведінку вболівальників – президент прем’єр-ліги

Президент Української футбольної прем’єр-ліни Володимир Генінсон заявив, що столичний клуб буде покараний за використання його вболівальниками піротехніки під час матчу за Суперкубок між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо».

«Ми намагалися зробити свято. Але є невелика кількість людей, яке намагалося його зірвати. Клуб знову буде покараний, на жаль. Він несе відповідальність», – сказав Генінсон в коментарі сайту вболівальників донецького «Шахтаря» terrikon.

В Україні цими вихідними стартував новий футбольний сезон. 16 липня будуть зіграні чотири матчі першого туру чемпіонату, а 15 липня «Шахтар» переміг «Динамо» (2:0) у поєдинку за Суперкубок України.

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