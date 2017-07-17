ЄС запровадив санкції проти ще 16 осіб через хімічні атаки в Сирії

Європейський союз запровадив санкції проти ще 16 осіб через хімічні атаки в Сирії, повідомляє Рада ЄС.

«ЄС додав цих 16 осіб у зв’язку з їхньою роллю в розвитку і застосуванні хімічної зброї проти цивільного населення, згідно з політикою ЄС у боротьбі з поширенням і використанням хімічної зброї», – йдеться у повідомленні від 17 липня.

За даними Ради ЄС, до списку входять вісім високопоставлених військових і вісім вчених, причетних до поширення і використання хімічної зброї.

У Раді ЄС нагадали, що Євросоюз вже запроваджував санкції проти сирійських високопосадовців через використання хімічної зброї, востаннє – 4 березня 2017 року. Нинішнє рішення збільшує кількість осіб, проти яких запроваджені санкції, до 255. На них поширюється заборона на в’їзд до країн Євросоюзу і замороження активів. Крім того, було заморожено активи 67 юридичних осіб.