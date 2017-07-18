Чому президенти України і Грузії вирішили зустрітися після трирічної перерви? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Чи справді українцям дорого відпочивати в Україні? Чому провалився початок вступної кампанії до вишів? Порошенко прибув до Тбілісі: що пожвавило стосунки України з Грузією?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи на Крим.Реалії Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: директор компанії «Експрес-вояж» Лариса Слободян і голова Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха; директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров і народний депутат Тарас Кремінь; професор Державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов і політолог Руслан Бортнік.