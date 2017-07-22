«Лікарі без кордонів» відкрили клініку в афганській провінції Кундуз

Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» повідомила про відкриття невеликої клініки у північній провінції Кундуз в Афганістані, що стало першим таким закладом там після знищення через авіаудар США госпіталю організації в 2015 році.

Повідомляється, що нова клініка з’явилася не на тому місці, де був вибух. Заклад надаватиме амбулаторне лікування хворим із незначними травмами чи хронічними захворюваннями. Медики повідомили, що нині домовляються із афганськими та американськими силами, щоб ті гарантували захист медичної установи.

Крім того, «Лікарі без кордонів» сподіваються, що зможуть побудувати новий травматологічний центр у Кундузі вже в 2018 році. Такий центр був зруйнований у 2015-му, коли бойовики «Талібану» ненадовго захопили місто Кундуз.

«Безпека в Кундузі, як і раніше, доволі непевна, і ми знаємо, що потреби (у медицині – ред.), дійсно, гострі», – про це, як передає Reuters, заявила Сильвія Даллатомасіна, керівник програм «Лікарі без кордонів» у Афганістані.

Через авіаудар американських спецпризначенців на лікарню «Лікарів без кордонів» у Кундузі у 2015 році загинули 42 пацієнти, представники медичного і обслуговуючого персоналу.