Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє другу добу – ДСНС

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку та прилеглі населені пункти по обидва боки лінії розмежування, станом на 7:00 24 липня відсутнє. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубометрів. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників», – ідеться в повідомленні.

23 липня міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб інформувало, що ремонтники не можуть почати відновлювати електропостачання фільтрувальної станції через провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків.

За даними ДСНС, 22 липня внаслідок бойових дій сталося пошкодження лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку.

Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тисяч жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак – загалом майже 600 тисяч людей, – неодноразово припиняла роботу через обстріли. Востаннє таке було на початку цього місяця.