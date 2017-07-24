Поліція у Швейцарії заперечила ймовірні терористичні мотиви нападу в місті Шаффгаузені на півночі країни, внаслідок якого потерпіли п’ятеро людей.

Як заявили правоохоронці, нападник, 50- чи 52-річний чоловік, уже бував арештований раніше за порушення, пов’язані зі зброєю, не має певного місця мешкання і, за повідомленнями, принаймні іноді, живе в лісі.

Припускають, що ціллю нападу була страхова компанія, приміщення якої розташоване в будинку, де почався напад.

Серед потерпілих є і працівники цієї компанії. Загалом унаслідок нападу, для якого нападник використав бензопилу, дві людини поранені серйозно і три легше.

Нападника ще розшуковують, із місця події він зник. Поліція на якийсь час перекривала історичний центр Шаффгаузена, де стався напад, та потім зняла блокування.

Перші повідомлення про «напад із бензопилою» викликали припущення про можливий ісламістський підтекст. Останнім часом у Європі сталася низка нападів, за які брали на себе відповідальність екстремісти, із застосуванням невогнепальних засобів – найчастіше це були наїзди на людей автами, а також напади з ножем тощо.